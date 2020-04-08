Миру грозит нехватка презервативов из-за коронавируса

Самый крупный производитель презервативов предупреждает, что из-за пандемии COVID-19 близится дефицит презервативов, сообщает TVNET со ссылкой на BBC.
Компания Karex (Малайзия) производит пятую часть всех презервативов в мире. В магазинах компания известна под брендом Durex и некоторыми другими.
Из-за мероприятий по ограничению пандемии COVID-19 заводы практически не работают. По оценкам компании, с середины марта до середины апреля будет произведено на 200 миллионов презервативов меньше, чем обычно.
Руководитель Karex Гох Миах Киат отметил, что в ближайшие месяцы абсолютно серьезно ожидается глобальная нехватка презервативов.
Сначала Karex пришлось закрыть все заводы в Малайзии, но позднее компания смогла возобновить работу, однако только с 50% сотрудников, сообщает агентство AFP.
Тревогу также бьет ООН, чье Агентство по сексуальному и репродуктивному здоровью уже сейчас в состоянии купить только чуть более половины презервативов, необходимых для программы помощи.
Как сообщается, дефицит презервативов может привести к незапланированным беременностям, небезопасным абортам и повышенному риску сексуально-трансмиссивных заболеваний.
Во время изоляции возрос спрос на презервативы, подтвердил Гох.
СМИ Индии сообщали, что в первую неделю изоляции объемы продаж презервативов возросли на 25-35 процентов. В Индии проживает 1,3 миллиарда человек.
В то же время китайская компания HBM Protections, которая в год производит более миллиарда презервативов, планирует до конца года увеличить объемы производства в три раза.