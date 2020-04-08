Пользователи Reddit сломали голову над фото, где притаилась собака, но ответ оказался очень простым

Сначала может показаться, что на снимке вообще нет никаких живых существ, но это далеко не так, пишет Лайф.
В Сети стало вирусным фото, на котором запечатлена потертая скамейка в пустынном парке. Однако на снимке предлагается найти животное, которое вышло подышать свежим воздухом. И не каждому это оказалось под силу, ведь на первый взгляд там нет абсолютно никого.
Кадр в том числе попал на Reddit, где пользователи принялись ломать голову над визуальной задачкой. И самые внимательные и терпеливые оказались вознаграждены за свое упорство.
Ведь если тщательно присмотреться, то можно увидеть, что за подлокотником скамьи притаился мопс, мордочка которого попала точно в металлический круг благодаря ракурсу. Часть пользователей смогла отыскать очаровашку, только прочитав комментарии к посту.