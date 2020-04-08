Пользователи Reddit сломали голову над фото, где притаилась собака, но ответ оказался очень простым

В Сети стало вирусным фото, на котором запечатлена потертая скамейка в пустынном парке. Однако на снимке предлагается найти животное, которое вышло подышать свежим воздухом. И не каждому это оказалось под силу, ведь на первый взгляд там нет абсолютно никого.