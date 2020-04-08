Дочь Ивана Охлобыстина рассказала о повторном тесте на коронавирус и симптомах болезни

Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса, которую домашние любя называют железная леди, рассказала о том, что вновь сдала тест на коронавирус. Первый был в начале апреля, и он оказался положительным. Но Анфиса оправдала свое домашнее прозвище и стойко вынесла не только тяготы изоляции, но и симптомы, которые приятными не назовешь. Хотя болезнь у нее протекает в достаточно легкой форме.

«У меня пропало обоняние, его не было на протяжении четырех дней. Я очень сильно испугалась. По симптомам решила сдать анализ на всякий случай на корону, хотя сомневалась. В итоге в среду уже пришел результат, что у меня — положительно», - рассказала в Instagram 24-летняя девушка.

Она не стала скрывать заболевание и откровенно делится с подписчиками подробностями о своем состоянии. Анфиса призналась, что из-за ее болезни, на карантин отправили всю семью, как контактировавших с заболевшей.

«В пятницу к нам приехала скорая, взяла у всех анализы, в том числе и у меня — второй раз. В субботу к нам приехали из взрослой поликлиники, еще раз взяли анализы», - призналась девушка.