Смотри, как зажигали сногсшибательные красотки на самой горячей вечеринке Таллинна
Организаторы «Танцевального рая», на время карантина, пока закрыты ночные клубы, решили напомнить, что такое настоящая вечеринка и сделали веселый видеоролик с последнего мероприятия, которое прошло 7 марта, где отметили Международный Женский День и 11-й день рождения мероприятия вместе с легендарной группой «поднимаем Руки ВВерх».
В субботу, 7 марта, в ночном клубе HOLLYWOOD состоялась любимая вечеринка - «Танцевальный Рай».
По случаю торжества в программе вечера гостей ждал особенный подарок: всеми любимые хиты «18 мне уже», «Думала», «Он тебя целует», «Крошка моя», «Чужие губы», «Ай яй яй», «Ну где же вы девчонки» в исполнении группы «поднимаем РУКИ ВВЕРХ»
Воспевая женскую красоту и сексуальность, по случаю международного Женского Дня, эстетическое наслаждение подарило гостям яркое представление, сочетающее в себе изящную хореографию, грацию и женственность - эротическое шоу-герлз – захватывающее танцевальное шоу!
Праздничный торт, воздушные шары и специальные декорации, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, блеск конфетти объединили гостей в общей атмосфере празднования дня рождения любимой вечеринки!
99 процентов лучших российских хитов всю ночь играли резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.
«Танцевальный рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
Следующая вечеринка пройдет в пятницу, 8 мая, где по многочисленным просьбам состоится special RETRO PARTY в ночном клубе Hollywood!
ВНИМАНИЕ! В случае, если мероприятие не состоится, билеты будут действительны на «Танцевальный Рай» 3 июля!
Смотрите видео с вечеринки!