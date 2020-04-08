Организатор: жителям Эстонии сейчас не до пивного фестиваля, не все успели накопить деньги на черный день

«Я честно говорю, что это безумие», - считает Рыымус. - Особенно с точки зрения индустрии развлечений и туризма. Развлечения в любой форме не являются предметом первой необходимости, особенно в наше время. Да, люди нуждаются в спортивных соревнованиях, развлекательных и культурных мероприятиях, путешествиях, как говорится, «хлеба и зрелищ!», но когда у человека имеются финансовые проблемы, то эти сферы не являются первостепенными для траты денег. Кроме того, в интернете можно смотреть различные и прекрасного качества развлекательные программы, есть возможность виртуально посещать музеи и все страны мира даже в режиме реального времени. Давайте открывать мир через интернет».

Рыымус говорит, что не знает, сколько продлится чрезвычайная ситуация в Эстонии: «Какие ограничения будут действовать после 1 мая? Это создает неопределенность. В дополнение к рискам для здоровья, большая часть населения переживает очень тяжелые психологические и экономические проблемы. Не всем удалось накопить денег на черный день, а если у кого-то имеются запасы, то, они растают, как снег на весеннем солнышке».

Рихо подчеркнул, что для очень многих нынешний кризис - это испытание на выживание, и те, кто переживет эти нелегкие времена, будут считать каждый евро. «В ближайшее время будет очень мало эмоциональных трат. Жизнь и бизнес после кризиса станут совершенно другими как минимум на год. Тем не менее, никто не знает, какой будет наша жизнь после коронавирусной эпидемии. Все прогнозы только в теории».

Рыымус добавил, что если в прошлом году активно обсуждались планы реанимации фестиваля Õllesummer в 2020 году, то к сегодняшнему дню все переговоры прекратились. «Как говорится, хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах. Если бы была стопроцентная гарантия, что к лету кризис (с точки зрения здравоохранения) полностью закончился, тогда теоретически фестиваль мог бы состояться. И это было бы положительной новостью для тех, кто хочет продавать на фестивале свои услуги и товары - всем нужны работа и оборот. Но те, кто должен платить за это удовольствие, находятся в очень сложной финансовой ситуации. Отсюда и противоречие. В целом, на рынке существует переизбыток услуг и товаров, но у компаний и конечных потребителей (людей) нет денег, чтобы их купить», - объясняет ситуацию Рыымус.

«2020 год в целом будет годом кризиса. В первую очередь, с экономической точки зрения, - уверен Рихо. - Это значит, что потребитель разрешит себе лишь минимум эмоциональных развлечений. Более того, будет и конкуренция со стороны государственного сектора, например, местные органы власти перед осенними выборами обязательно организуют бесплатные мероприятия развлекательного характера».