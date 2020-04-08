Ведущей программы «Время» Екатерине Андреевой нашли замену

Вскоре программу «Время» вместо легендарной неувядаемой Екатерины Андреевой будет вести 30-летняя Екатерина Березовская, сообщает «Экспресс-газета» по ссылкам на свои источники.
Поводом для слухов стало появление нового лица в вечернем выпуске новостей. Выпускница МГИМО Екатерина Березовская начала вести утренние выпуски весной этого года, а накануне появилась в прайм-тайм передачи «Время» — в 21.00.
Якобы заменить Екатерину Андрееву решил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Причиной стали снижающиеся рейтинги и возраст Екатерины Андреевой - 58 лет. Кроме того, Андреева, по слухам, обходится каналу в 1 млн рублей ежемесячно (12 500 евро по курсу 1:80), а тезке можно будет платить гораздо меньше.
Однако, как сообщает «Собеседник», речь идет пока о временной замене Андреевой. Сами телеведущие не прокомментировали ситуацию и не выступили с подтверждениями или опровержениями. На Первом канале увольнение Андреевой пока официально не подтверждали, и она продолжает выходить в эфир.