Ведущей программы «Время» Екатерине Андреевой нашли замену

Поводом для слухов стало появление нового лица в вечернем выпуске новостей. Выпускница МГИМО Екатерина Березовская начала вести утренние выпуски весной этого года, а накануне появилась в прайм-тайм передачи «Время» — в 21.00.

Якобы заменить Екатерину Андрееву решил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Причиной стали снижающиеся рейтинги и возраст Екатерины Андреевой - 58 лет. Кроме того, Андреева, по слухам, обходится каналу в 1 млн рублей ежемесячно (12 500 евро по курсу 1:80), а тезке можно будет платить гораздо меньше.