«Вернуться к жизни»: как Европа смягчает карантин

В Италии - самый низкий за последние недели уровень смертности от коронавируса. В Австрии, Германии, Дании, Чехии и Испании сокращается количество новых больных. Так, по сообщению МВД Германии, после 19 апреля возможно открытие части закрытых на данный момент магазинов и ослабление других ограничений при условии, что жители страны будут в общественных местах носить лицевые маски и соблюдать социальную дистанцию, передавал Bild.

Некоторые влиятельные политики в Германии предлагают уже конкретные сроки, считая, что начинать постепенно выводить экономику из нынешнего оцепенения следует сразу после пасхальных праздников и каникул - то есть с 20 апреля.

О возможной отмене части ограничений к началу мая заявил 6 апреля и канцлер Австрии Себастьян Курц. По планам властей, уже в мае откроются большинство магазинов, а также школы. Однако австрийцам так и не разрешат собираться группами. «Если мы все будем оставаться дисциплинированными в течение Пасхальной недели, я уверен, что сможем постепенно и осторожно вернуться к нормальной жизни», - подчеркнул Курц.

В Чехии и Испании, где рост числа заболевших COVID-19 стабилизировался, а количество умерших сократилось, также заявили о возможности послаблений для граждан. Как сообщило накануне Czech Radio, с 7 апреля людям разрешается заниматься спортом на улице без масок, однако социальную дистанцию в два метра им придется соблюдать. Затем, 9 апреля, для посещения откроются магазины товаров для хобби и рукоделия, а также станции ремонта велосипедов. При этом торговые точки должны соблюдать жесткие правила гигиены. Вопрос работы других магазинов - например, обувных и канцелярских - будет рассматриваться уже после 12 апреля. Более того, с 14 апреля чехам разрешат выезд за пределы страны по уважительной причине. Полный запрет на выезд жителей страны за границу может быть отменен только на основе изменения парламентом действующего в стране чрезвычайного положения.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что страна «близка к прохождению пика заболеваемости». Испанское правительство уже планирует снять после Пасхи, 12 апреля, запрет на все несущественные работы, которые не являются необходимыми для поддержания жизни в стране - к примеру, строительство.

В Дании также решили ослабить карантин после католической Пасхи, которая пройдет 12 апреля. Как пишет газета Politiken со ссылкой на премьер-министра Метте Фредериксен, правительство откроет детские сады и школы для учеников 1-5 классов, чтобы позволить их родителям вернуться на работу. При этом церкви, библиотеки, клубы для занятий спортом и других мероприятий, а также торговые центра будут закрыты как минимум до 10 мая. Продлили и запрет на любые массовые мероприятия. Премьер Дании объяснила такое решение тем, что в стране «наблюдается устойчивое распространение коронавируса и число инфицированных людей находится на стабильном уровне, с которым может справиться система здравоохранения».

5 апреля 2020 года министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил о режиме «второй фазы» карантина из-за коронавируса - постепенного ослабления запретов и блокировок, передает Daily Mail. Сперанса рассказал о планах по расширению схемы тестирования и услуг здравоохранения в рамках карантина. Более того, послабление планируется, поскольку правительство постепенно начинает борьбу с экономическими последствиями, вызванными внезапной остановкой работы бизнеса по всей стране.

Социальное дистанцирование, как отметил глава минздрава Италии, должно сохраниться с более широким использованием индивидуальных защитных средств. Системы тестирования и «отслеживания контактов» будут расширены, в том числе с использованием приложений для смартфонов. Также, по его мнению, в стране нужно создать сеть больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с COVID-19. «Пока вакцина не будет распространена, мы не можем исключить новую волну вируса. Если правительство не будет строгим, мы рискуем отбросить все наши усилия назад. Впереди трудные месяцы. Наша задача - создать условия для жизни с вирусом», - заключил министр.