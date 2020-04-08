«Температура, потеря обоняния и пневмония»: телеведущая Аврора уверена, что переболела коронавирусом

Сейчас во всем мире объявлен карантин из-за пандемии коронавируса. Болезнь охватила и простых горожан, и знаменитостей. Лев Лещенко недавно выписался из больницы в Коммунарке и объявил о выздоровлении, а телеведущая Ирина Юдина, известная под псевдонимом Аврора , шокировала поклонников новостью о том, что недавно переболела пневмонией вместе со своим супругом.

«Все тело страшно ломило, в голову, как будто, забивали гвозди, а спина просто отваливалась. Температура ниже 37.3 не опускалась, иногда поднималась до 38. Слабость была такая, что больше 5 минут на ногах провести было невозможно. И самое главное — было очень страшно. Особенно по ночам. Корону нам никто не подтвердил, но мы уверены, что она есть (или была). Поскольку все признаки налицо — температура 37.3-38.5, дикая ломота в теле, слабость, потеря обоняния и в результате пневмония. У Алексея двусторонняя, у меня в правом легком», — написала Аврора. Телеведущая рассказала, что врач выписал ей противовирусные препараты, антибиотики и ингаляции. Сейчас самочувствие звезды намного лучше.