Доктор Комаровский назвал эффективный «антисептик», который есть у каждого на кухне

«Это очень эффективно! Для грубых мужских рук это очень подходит. Женщинам же после его использования нужно очень активно увлажнять кожу. Мужчинам тоже не помешает», - отметил он.

Врач отметил, что на рыбалку и другие поездки на природу вместо мыла лучше брать средство для мытья посуды в небольших емкостях, так как оно поможет «отмыть и растворить всё, что надо».

Также Евгений Комаровский опубликовал видео, в котором объяснил предназначение медицинских масок и рассказал об эффективности респиратора в борьбе с распространением коронавируса.

В своем видео он назвал респиратор эффективным средством защиты от коронавируса, так как его производят из плотного материала, благодаря чему он защищает дыхательные пути.

«И воздух, который вдыхаем, проходит через фильтр», - сказал Комаровский.

Он заявил, что существует несколько видов фильтров. Например, FFP2 задерживает до 95% «гадостей в воздухе», а FFP3 – 98%. Первый нужно использовать медицинским работникам для защиты от потенциально зараженных пациентов, а второй следует применять медикам, непосредственно вступающим в контакт с инфицированными. Также существуют и более сильные фильтры. «Если врач подходит к зараженному пациенту, то на нем может быть только респиратор с уровнем защиты FFP3», - заявил специалист.

В свою очередь, медицинские маски, по его словам, не способны защитить здорового человека от заражения, так как они сделаны для предотвращения распространения вируса от уже заболевших. Комаровский подчеркнул, что ВОЗ рекомендует носить маски всем людям лишь из-за того, что потенциально инфицированным может оказаться любой человек.