Стал известен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Специалисты опирались в расчетах на информацию правительств, публикации в СМИ, проанализировав сведения о медицинской инфраструктуре, показатели успешности лечения и эффективность ранее принятых властями мер.

В итоге, они предположили, что, к примеру, в России пик заболеваемости придется на первую неделю мая. А отменить карантинные меры российские власти смогут в конце июня - начале июля.

В Европе и США, по мнению экспертов BCG, пик заболеваемости наступит чуть раньше, во второй половине апреля - мае. Карантин в них будет снят не ранее начала июля. Исключение, возможно, составят Швеция и Норвегия, где власти планируют снять карантин в конце июня, сообщает Topnews.