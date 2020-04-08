Стал известен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Эксперты Бостонской консалтинговой группы, одной из ведущих международных профильных компаний, опубликовали свой прогноз окончания пандемии коронавируса в странах мира.
Специалисты опирались в расчетах на информацию правительств, публикации в СМИ, проанализировав сведения о медицинской инфраструктуре, показатели успешности лечения и эффективность ранее принятых властями мер.
В итоге, они предположили, что, к примеру, в России пик заболеваемости придется на первую неделю мая. А отменить карантинные меры российские власти смогут в конце июня - начале июля.
В Европе и США, по мнению экспертов BCG, пик заболеваемости наступит чуть раньше, во второй половине апреля - мае. Карантин в них будет снят не ранее начала июля. Исключение, возможно, составят Швеция и Норвегия, где власти планируют снять карантин в конце июня, сообщает Topnews.
Позже всех пик коронавируса предстоит пережить Латинской Америке и Африке. Так, по прогнозу, в Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка заболеваемости придется на июнь. Карантин там смогут отменить лишь в середине или конце августа.