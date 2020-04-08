Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: не отказывайтесь от поступающих предложений

Овен

Ваша интуиция в этот день будет на высоте. Вы не нуждаетесь в чужих советах и сами прекрасно разберетесь в ситуации.

Телец

Прислушайтесь к замечаниям в свой адрес и лучше не спорьте. Поберегите глаза и не перенапрягайте их понапрасну.

Близнецы

Освобождая пространство вокруг себя, вы способствуете приливу новой энергии как в свой бизнес, так и в бытовую сферу.

Рак

Старайтесь не предъявлять окружающим претензий и не критиковать их по любому поводу, тогда и вас никто не осудит.

Лев

День принесет интересное финансовое предложение, от которого не стоит отказываться, даже если оно покажется нереальным.

Дева

Не идите напролом, ищите обходные пути, и вы в результате выиграете больше. Прислушайтесь к сигналам организма.

Весы

Из-за непредвиденных обстоятельств вам придется отступить от своих планов. Отнеситесь к этому философски.

Скорпион

Старайтесь больше времени уделить внимание своей второй половинке. Ваши взаимные проблемы решаемы.

Стрелец

Вокруг вас затевается какой-то заговор, и если вы проявите бдительность, то сможете избежать неприятностей.

Козерог

Звезды рекомендуют в этот день не заниматься отсебятиной, а действовать четко по установленной инструкции.

Водолей

Не держите в себе ценную информацию, поделитесь нею с окружающими и вместе выработайте стратегию действий, советует «Сегодня».

Рыбы