Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака: не отказывайтесь от поступающих предложений

В эту среду нас ожидают сложные и провокационные 15-е лунные сутки. В этот день многим придется выбирать между добром и злом, между благочестивыми и грубыми поступками, между расчетом и сердцем. В этот день звезды и Луна рекомендуют нам отказаться от коллективной работы даже в условиях карантина и больше проводить времени в уединении, чтобы очистить свои мысли. Дайте себе возможность подумать, и пусть ваши решения окажутся правильным.
Овен
Ваша интуиция в этот день будет на высоте. Вы не нуждаетесь в чужих советах и сами прекрасно разберетесь в ситуации.
Телец
Прислушайтесь к замечаниям в свой адрес и лучше не спорьте. Поберегите глаза и не перенапрягайте их понапрасну.
Близнецы
Освобождая пространство вокруг себя, вы способствуете приливу новой энергии как в свой бизнес, так и в бытовую сферу.
Рак
Лев
День принесет интересное финансовое предложение, от которого не стоит отказываться, даже если оно покажется нереальным.
Дева
Не идите напролом, ищите обходные пути, и вы в результате выиграете больше. Прислушайтесь к сигналам организма.
Весы
Из-за непредвиденных обстоятельств вам придется отступить от своих планов. Отнеситесь к этому философски.
Скорпион
Старайтесь больше времени уделить внимание своей второй половинке. Ваши взаимные проблемы решаемы.
Вокруг вас затевается какой-то заговор, и если вы проявите бдительность, то сможете избежать неприятностей.
Козерог
Звезды рекомендуют в этот день не заниматься отсебятиной, а действовать четко по установленной инструкции.
Водолей
Не держите в себе ценную информацию, поделитесь нею с окружающими и вместе выработайте стратегию действий, советует «Сегодня».
Рыбы
Не оставляйте на завтра то, что можете сделать прямо сейчас. Ведь в следующий день придут свои задачи и проблемы.