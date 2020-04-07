Конец потоку гуляющих: Волость Йыэляхтме закроет дорогу к красивым природным местам

На странице Facebook волости Йыэляхтме было опубликовано сообщение о том, что с 8 апреля волость закроет несколько участков дороги. Причиной, приведенной в сообщении, стали массовые собрания людей во время чрезвычайного положения в красивых природных местах Йыэляхтме, пишет Elu24.
В связи с чрезвычайным положением и массовым скоплением населения, начиная с 8 апреля в волости Йыэляхтме будут установлены дорожные знаки, запрещающие въезд в следующие места (за исключением местных жителей и транспортных средств для обслуживания):
1. Посёлок Кооги – Дорога Ягала-Йоа на перекрестке по направлению к водопаду Ягала
2. Посёлок Кабернеме – На перекрестке Кабернеэме по направлению в центр поселка
3. Посёлок Неэме – На пересечении дорог Ихасалу и Танума по направлению в глубь мыса
Целью ограничения движения является снижение массовых скоплений и, следовательно, риска распространения COVID-19 на территории волости. Ограничения движения были согласованы с Департаментом шоссейных дорог и полицией.