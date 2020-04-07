Конец потоку гуляющих: Волость Йыэляхтме закроет дорогу к красивым природным местам

В связи с чрезвычайным положением и массовым скоплением населения, начиная с 8 апреля в волости Йыэляхтме будут установлены дорожные знаки, запрещающие въезд в следующие места (за исключением местных жителей и транспортных средств для обслуживания):

1. Посёлок Кооги – Дорога Ягала-Йоа на перекрестке по направлению к водопаду Ягала

2. Посёлок Кабернеме – На перекрестке Кабернеэме по направлению в центр поселка

3. Посёлок Неэме – На пересечении дорог Ихасалу и Танума по направлению в глубь мыса