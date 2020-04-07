ФОТО И ВИДЕО ⟩ Полиция разогнала с помощью говорящего дрона гулявших на пляже Пикакари мальчишек

По словам читателя, русские молодые люди играли на пляже Пикакари в баскетбол, когда к ним подлетел дрон и начал давать указания, а потом уже появились два полицейских, остановивших игру.

ФОТО: Elu24 lugeja

ФОТО: Elu24 lugeja

После этого дроны какое-то время летали по пляжу и нашли компанию трех мальчишек. Поскольку сейчас можно гулять только вдвоем, им пришлось отправить одного друга домой.

ФОТО: Elu24 lugeja

Сегодня в МуПо после обеда сообщили, что начиная со вторника, 7 апреля, в Таллинне будут использоваться дроны для напоминания гражданам правил порядка и поведения. Сообщение звучит на трех языках - эстонском, русском и английском.