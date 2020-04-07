Вт, 7.04.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Полиция разогнала с помощью говорящего дрона гулявших на пляже Пикакари мальчишек

Читатель портала Elu24 прислал видео того, как в Таллинне на пляже Пикакари полиция с помощью говорящего дрона прервала баскетбольную игру. Также была прервана гулянка трех мальчишек и им пришлось одного друга отправить домой, чтобы не нарушать правило 2+2. 

По словам читателя, русские молодые люди играли на пляже Пикакари в баскетбол, когда к ним подлетел дрон и начал давать указания, а потом уже появились два полицейских, остановивших игру. 

ФОТО: Elu24 lugeja

ФОТО: Elu24 lugeja

После этого дроны какое-то время летали по пляжу и нашли компанию трех мальчишек. Поскольку сейчас можно гулять только вдвоем, им пришлось отправить одного друга домой. 

ФОТО: Elu24 lugeja

Сегодня в МуПо после обеда сообщили, что начиная со вторника, 7 апреля, в Таллинне будут использоваться дроны для напоминания гражданам правил порядка и поведения. Сообщение звучит на трех языках - эстонском, русском и английском. 

Дроны будут задействованы ежедневно в таллиннских парках, на пляжах и популярных городским местах для прогулок и спорта, а также в лесопарках и на болотах. 

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