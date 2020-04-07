Семь типичных ошибок при использовании микроволновки, которые плохо заканчиваются

Использование металлизированной посуды

Понятное дело, в СВЧ-печь нельзя класть металлическую посуду и формы из фольги. Во-первых, металл отражает волны, поэтому еда в таких емкостях попросту не нагреется. Но это не самое страшное. Между корпусом посуды и стенками печи будут возникать статические разряды, похожие на молнии, которые выведут микроволновку из строя.

Но даже фарфоровая или стеклянная посуда может быть непригодна для микроволновки. Многие тарелки имеют каемки с напылением из металла — такие покрытия тоже могут вызывать искрение. Конечно, не факт, что любая посуда с каемками и ободками — металлизированная, но лучше избегать использования таких предметов в микроволновой печи.

Использование обычной пластиковой посуды

На самом деле использовать пластиковую посуду можно, но только ту, которая имеет соответствующий допуск (обычно надпись на русском или английском, разрешающим использование с СВЧ). Пластиковые контейнеры могут иметь в своем составе бисфенол-А. Он никак не влияет на продукты, пока они хранятся в контейнере. Однако, если контейнер поставить в печь, то под воздействием волн (а, точнее, высокой температуры) бисфенол-А начнет выделяться и попадет в пищу. А употребление такой пищи в свою очередь приведет к отравлению.