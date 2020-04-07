Семь типичных ошибок при использовании микроволновки, которые плохо заканчиваются

Микроволновая печь – это полезное устройство, но со своей спецификой. Рассказываем, что не стоит делать с микроволновкой, чтобы технику не сломать и проблем не обрести.
Микроволновка позволяет не только разогревать продукты, но и готовить вкусные блюда. Однако кое-что в ней делать нельзя. Например, не стоит разогревать в металлизированной посуде или использовать пластиковые тары с определенным химическим составом. Мы расскажем о семи ошибках, которых стоит избегать при использовании микроволновой печи.
Использование металлизированной посуды
Понятное дело, в СВЧ-печь нельзя класть металлическую посуду и формы из фольги. Во-первых, металл отражает волны, поэтому еда в таких емкостях попросту не нагреется. Но это не самое страшное. Между корпусом посуды и стенками печи будут возникать статические разряды, похожие на молнии, которые выведут микроволновку из строя.
Приобретая пластиковые контейнеры, обращайте внимание на то, годится она для использования в микроволновых печах. Если соответствующей надписи нет, скорее всего такая посуда непригодна для разогрева.
Разморозка продуктов в полиэтилене
В супермаркетах зачастую рыба и мясо продаются в замороженном виде в полиэтилене. Некоторые размораживают их в микроволновке, однако это неправильно. В процессе разморозки полиэтилен плавится и прикипает к продукту, из-за чего сложно будет его очистить от пакета. Помимо этого, в пищу попадают вредные химические вещества (то же бисфенол-А).
Если вы пытаетесь разморозить кусок мяса, который намертво примерз полиэтиленовый пакет, не спешите сразу класть его в печь. Просто подержите заготовку под теплой водой, и пакет легко отделится от продукта. А дальше по традиционной методике — кладем мясо в стеклянную посуду или пригодный для СВЧ пластиковый контейнер и размораживаем в печке в подходящем режиме.
Использование плотно закрытых контейнеров и банок
При повышении температуры продукта происходит испарение влаги. То есть влага превращается в пар, который при закрытой крышке может скапливаться в емкости до тех пор, пока его давление не выбьет крышку. До этого лучше не доводить, иначе содержимое банки или контейнера окажется на стенке микроволновки. Всегда приоткрывайте крышку перед тем, как разогревать или готовить продукты, советует ichip.ru.
Варка яиц
Внимательно прочитали предыдущий пункт? Теперь представьте себе яйцо: фактически это жидкость (белок, желток) в закрытом контейнере (скорлупа). Под действием микроволн давление внутри яйца будет нарастать и рано или поздно разорвет скорлупу. Получится миниатюрный взрыв, способный украсить стенки вашей печи фрагментами белка и желтка. Примерно как на фото.
Интересно что в инструкции запрет на варку яиц подробно расписывается, но количество экспериментаторов год от года не уменьшается.
Экспресс-сушка одежды
Некоторые считают, что с помощью микроволновки можно быстро высушить свои вещи, например, носки или нижнее белье. Однако в этом кроется опасность. Во-первых, материал, особенно синтетический, под действием волн и высокой температуры быстро деформируется, поэтому вещь скорее всего придется выбросить. Во-вторых, есть вероятность возгорания вещи (опыт у многих уже был) и, соответственно, выход из строя микроволновки.
Кстати, если вы умудритесь посушить таким образом одежду с металлическими деталями, см. пункт 1.
«Перец в глаза»
Это распространенная ошибка при использовании микроволновки. Во время приготовления пищи в СВЧ из нее испаряется влага. Если вы готовите очень перченое блюдо, то после приготовления открывайте дверцу печки медленно, отвернув при этом голову в сторону. В противном случае есть вероятность получить в глаза испарения с перцем.