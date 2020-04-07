Эксперт рассказал, почему собаки чуют коронавирус лучше приборов

Как эксперт рассказал сайту KP.ru, собаки могут почувствовать патологические изменения в организме человека, поскольку обладает невероятным нюхом. Полозов напомнил, что существуют многочисленные исследования, в которых эти животные показывали невероятные результаты по выявлению онкологии и метаболических изменений. «Собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях человека, но и в воздухе», - сказал биолог.

«Воспалений вирус уже ведет какую-то деятельность, которую собака, по идее, способна уловить даже в выдыхаемом воздухе. То есть, с помощью собак мы могли бы вычислять больного задолго до того, как это сделают тепловизоры», - подчеркнул эксперт.