Эксперт рассказал, почему собаки чуют коронавирус лучше приборов

Собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях человека, но и в воздухе, поэтому с их помощью можно будет вычислять больного коронавирусом задолго до того, как болезнь определят приборы, заявил молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов.
Как эксперт рассказал сайту KP.ru, собаки могут почувствовать патологические изменения в организме человека, поскольку обладает невероятным нюхом. Полозов напомнил, что существуют многочисленные исследования, в которых эти животные показывали невероятные результаты по выявлению онкологии и метаболических изменений. «Собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях человека, но и в воздухе», - сказал биолог.
«Воспалений вирус уже ведет какую-то деятельность, которую собака, по идее, способна уловить даже в выдыхаемом воздухе. То есть, с помощью собак мы могли бы вычислять больного задолго до того, как это сделают тепловизоры», - подчеркнул эксперт.
Однако, добавил Полозов, животным потребуются мощные кинологические методики тренировки, чтобы научиться искать и определять наличие коронавируса. По его словам, в Британии уже начали тренировать собак для выявления зараженных туристов в аэропортах. «Идея может показаться экзотичной. Но сейчас ученым.. нельзя позволить себе бездействие, бояться показаться наивными, оглядываться на то, как тебя воспримет профессиональное сообщество. На это просто нет времени», - подчеркнул биолог, отметив, что любая нерешительность будет стоить тысяч жизней.