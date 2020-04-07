Стало известно, какую заоблачную сумму придется разделить Адель со своим бывшим мужем

Хоть последняя пластинка Адель вышла практически пять лет назад, певица до сих пор считается одной из самых высокооплачиваемых певиц мира. По разным оценкам, ее состояние составляет порядка 180–200 млн долларов. Но, похоже, это ненадолго. Из-за развода звезде придется поделиться "совместно нажитым" за восемь лет брака со своим бывшим мужем Саймоном Конекки. А по некоторым слухам, суммы доходят до 140 млн!

За время брака у пары появился сын Анджело, который недавно отпраздновал свой седьмой день рождения. И хоть сейчас супруги не в лучших отношениях, они сошлись на том, чтобы ради спокойствия их ребенка держать подробности развода в секрете от посторонних. По сообщениям The Sun, просьба о частном урегулировании уже была одобрена судом Лос-Анджелеса.