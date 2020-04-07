Страны, до которых еще не дошел коронавирус

Пандемия коронавируса распространилась почти на все заселенные территории, однако всё еще можно найти уголок, свободный от инфекции (на день написания статьи - 31 марта 2020 года), пишет Menscult.ua со ссылкой на brodude.

Западная Сахара

Западная Сахара ФОТО: Shutterstock

Западная Сахара находится на западе Сахары — удивительное совпадение!

Вероятно, это беднейшее государство мира, к тому же лишь частично признанное мировым сообществом. Соседнее Королевство Марокко считает эту территорию своей — впрочем, боевые действия практически не ведутся.

Иногда происходят приграничные стычки, но обычно это даже не партизанские вылазки, а контрабанда всяких незаконных веществ.

По сути вся Западная Сахара является пустыней, переходящей от каменистой к песчаной и наоборот. Общее население — в районе 500 тысяч человек. Большая часть населения проживает на территории, контролируемой Марокко.

Однако несколько десятков тысяч человек живут в так называемой свободной зоне. Собственно, в самой пустыне.