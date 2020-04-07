«Розовое» Суперлуние в ночь на 8 апреля: чего ждать от самого яркого события знакам Зодиака

Столь необычное явление связано с тем, что орбита, по которой вращается Луна вокруг Земли, имеет эллиптическую форму. Следовательно, в разные периоды она то удаляется, то приближается к «хозяину», пишет Пятый канал. Удивительно, но «розовым» грядущее Суперлуние ученые называли не потому, что на небе и впрямь появится озаренный багровыми солнечными лучами спутник, а из-за обильного цветения самых ранних весенних цветов — диких флоксов. Именно они стали символом красивого события, происходящего один раз в несколько месяцев.

Овен

У Овнов ожидается довольно динамичный день, в который может происходить много непредвиденных вещей. Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака пользоваться способами быстрого привлечения удачи в любой ситуации. Надеяться на счастливую случайность не стоит. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют полагаться лишь на самих себя.

Телец

В это суперлуние Тельцов могут ожидать встречи с неприятными людьми, последствия которых непредсказуемы. Среди эти людей могут быть как будущие друзья и товарищи, так и враги, энергетические вампиры. В таких условиях далеко не последнюю роль будут играть обереги от сглаза и порчи. Неизвестно, какими методами будут пользоваться недоброжелатели, так что лучше перестраховаться.

Близнецы

Для Близнецов этот день будет весьма удачным. Энергия Луны поможет этим людям преуспеть в любовной сфере, а также не упасть в грязь лицом и в финансовых делах. Самое главное — оставаться позитивными и оптимистичными. Для этого придется избавиться от негативных установок. Все отрицательные мысли желательно отвести в сторону, не обращая на них внимания. В противном случае они могут материализоваться.

Рак

В этот энергетически мощный день Ракам должно повезти в финансовой и рабочей сферах. Достаточно лишь побороть привычки, которые приводят к бедности, либо хотя бы начать с ними бороться. Это идеальное время для заключения сделок, для интеллектуальной работы. Не стоит откладывать важные дела на потом. Нужно завершить начатое, набраться терпения и продолжить движение к успеху.

Лев

Подготовка Львов должна заключаться в достижении правильной физической и эмоциональной кондиции. Важно уже за день до суперлуния начать действовать. Не стоит оставаться в тени. Полезными будут упражнения из йоги, свежий воздух, физическая активность в целом. Также полезно будет поставить перед собой цели заранее, составить план действий и список того. что нужно успеть сделать.

Дева

У Дев ожидается крайне позитивный день, к которому можно подготовиться ментально, окружив себя приятными людьми. Астрологи рекомендуют пропускать мимо ушей советы окружающих, опираясь лишь собственные ощущения и мудрость. Это идеальное время для духовных практик, медитаций, молитв. В это суперлуние Дев могут посетить интересные идеи и мысли, которые стоит записывать или запоминать.

Весы