Шесть типов людей, которые бесят во время эпидемии коронавируса

1.Нарушители карантина и не желающие самоизолироваться

Пикник. ФОТО: Shutterstock

Самоизоляция — одна из эффективных мер по профилактике инфекции. Она нужна, чтобы не заразиться самому и, если вы уже больны, не инфицировать других, пишет Menscult.ua.

Чтобы как можно больше людей могли отсидеться дома, многие компании ещё до введения чрезвычайного положения в Эстонии отпустили сотрудников на удаленку, а различные сервисы стали предоставлять скидки на фильмы, книги и обучающие курсы. Сиди себе спокойно, работай, в свободное время смотри сериалы или читай что‑нибудь увлекательное — казалось бы, ничего сложного, можно буквально спасти человечество не вставая с дивана.

Но есть те, кто продолжает как ни в чем не бывало расхаживать по улицам и ездить в общественном транспорте без острой необходимости и устраивать пикники большими компаниями.

Сейчас особенно важно быть ответственными по отношению к себе и окружающим. Если нет жесткой необходимости выходить на улицу (работа, поход к врачу или в магазин за продуктами и лекарствами), стоит остаться дома. От этого зависят жизни и здоровье многих людей.