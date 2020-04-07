Житель Эстонии остался совсем один в отеле на райском тайском острове! Смотрите, чем он там занимается!

«На самом деле отель уже должен быть закрыт, поскольку я здесь вторую неделю один», - сказал мужчина в интервью программе «Ringvaade».

Отель собирались совсем закрыть два дня назад, в день отправления Андреса домой. «Позавчера утром, когда я уже был на чемоданах, и готов к отлету через считанные часы, вечером, пришло сообщение, что рейс отменен и остров Пхукет закрыл международный аэропорт», - добавил он.

Сейчас, согласно плану, 8 апреля мужчина отправится в город Доха и оттуда утром 9 апреля в Хельсинки. «До этого я буду купаться в бассейне. Вообще бассейны приказано закрыть, чтобы вирусы не распространялись, но поскольку я здесь один, этот бассейн официально оставлен открытым», - говорит Андрес и признается, что никто больше не может купаться в этом бассейне.