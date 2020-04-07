Астролог назвал знаки Зодиака, которым в апреле 2020 больше других угрожает коронавирус

По словам известного астролога Влада Росса, шансы заразиться коронавирусом есть в апреле у Дев, сообщает Topnews.
Специалист уверен, что представители этого знака Зодиака подвержены болезням. Девы могут начать болеть во второй половине апреля, поэтому в этот период астролог рекомендует проявлять осторожность и тщательно соблюдать гигиену. Более того, возрастет риск попасть в ДТП. Влад Росс подчеркивает, что на работе вторая половина месяца будет очень перспективной и благоприятной, в бизнесе могут открыться новые возможности, несмотря на непростой период, ожидается повышение финансового дохода. «Благоприятной будет и смена места работы. Также Девы смогут преуспеть в новом для себя бизнесе», - сказал специалист.
В группу риска попадают Скорпион, Водолей, Близнецы и Телец. У этих знаков слабый иммунитет, в связи с чем они особенно предрасположены к инфекционным заболеваниям, в том числе и COVID-19.