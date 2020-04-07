Вт, 7.04.2020
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Астролог назвал знаки Зодиака, которым в апреле 2020 больше других угрожает коронавирус

Зодиак. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

По словам известного астролога Влада Росса, шансы заразиться коронавирусом есть в апреле у Дев, сообщает Topnews.

Специалист уверен, что представители этого знака Зодиака подвержены болезням. Девы могут начать болеть во второй половине апреля, поэтому в этот период астролог рекомендует проявлять осторожность и тщательно соблюдать гигиену. Более того, возрастет риск попасть в ДТП. Влад Росс подчеркивает, что на работе вторая половина месяца будет очень перспективной и благоприятной, в бизнесе могут открыться новые возможности, несмотря на непростой период, ожидается повышение финансового дохода. «Благоприятной будет и смена места работы. Также Девы смогут преуспеть в новом для себя бизнесе», - сказал специалист.

В группу риска попадают СкорпионВодолейБлизнецы и Телец. У этих знаков слабый иммунитет, в связи с чем они особенно предрасположены к инфекционным заболеваниям, в том числе и COVID-19.

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