Пророческий монолог Жванецкого 38-летней давности потряс Сеть

«Он - ГЕНИЙ», - коротко подписал ролик Роман, сопроводив комментарий актуальными хэштегами #ОставайтесьДома #Самоизаляция #НоСоШтрафами #чтотонапомнило #думайтесамирешайтесами

В выступлении Жванецкий в качестве меры по по ограничению передвижения советских граждан предлагает поставить в конце каждой улицы турникеты, чтобы «дисциплинировать этот дурной поток».

«И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят и пропускают. Уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них - лицо горит. После них - спина горит. А они же ничего не спрашивают. Пока. А уже эффект есть. Дисциплинирует, и в любой момент можно перекрыть», - говорит сатирик.

По его мнению, такой контроль будет обеспечивать смирение людей, которые при одном лишь приближении к турникету захотят показать документы. А если потребуется идентифицировать советского человека по отпечаткам пальцев, то до достаточно установить всюду заборы - «три-четыре перебирания» по которому благодаря «особой красочке» дают нужный эффект. «Да Боже мой, никто с забора снимать [отпечатки пальцев] не будет. Бояться нечего. Но в случае ЧП - отпечатки на заборе, и куда ты денешься?», - рассуждает сатирик, советуя на всякий случай всегда носить с собой документы.

Также он предлагает уже на пороге квартиры спрашивать у человека, зачем и куда он пошел, для чего ему сумка и так далее. Для походов в гости необходимо выписывать командировочное направление со строчками «убыл-прибыл-убыл», и на том конце адресат должен ставить на документе печать о прибытии и убытии гостя, ставя время «с запасом», чтобы тот «спокойно собирался».

Для телефонных звонков он предлагает вернуть способ соединения с оператором, который бы втыкал провода в специальные гнезда и прослушивал разговоры, а письма необходимо писать печатными буквами, подобно тому, как пишут индексы на конвертах.

«В такой обстановке горожанин не захочет покидать ни, ты понимаешь ли, родной город, ни, ты понимаешь ли, родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным», - заключает Михаил Жванецкий.

Подписчики Романа Пустовалова были потрясены пророческим номером классика, увидев пугающие параллели с нынешней реальностью в России.