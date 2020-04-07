Ученые: коронавирус передается при обычном разговоре

Ранее во время эпидемии SARS 2003 года было доказано, что вирус распространяется с помощью аэрозольных частиц.

По словам ученых из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины медицинского центра Маунт-Синай, мелкие частицы способны выделяться не только при кашле и чихании, но и во время обычного разговора и даже при дыхании. Частицы, испускаемые человеком, достаточно велики и могут нести с собой коронавирус. Учитывая, что существуют бессимптомные носители коронавируса, эта проблема становится еще более значимой.

Больше всего частиц, по словам ученых, испускается при обычной речи, причем чем громче человек говорит, тем больше аэрозольной взвеси исходит из его рта.

Предположительно, аэрозольные частицы выделяются при разрыве пленки в альвеолах легких. Если слизь в верхних дыхательных путях содержит коронавирус или любую другую респираторную инфекцию, то она попадет в это аэрозольное облако. Пока не ясна минимальая инфекционная доза содержания вируса в облаке частиц, и как долго вирус будет жизнеспособен.