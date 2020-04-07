Актер фильмов «Чужие» и «Чисто английское убийство» скончался от коронавируса

Популярный американский актер Джей Бенедикт умер на 69-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Его не стало 4 апреля. Об этом сообщает Rg.ru.

На сайте, который посвящен актеру, опубликован некролог, где говорится о его смерти. «С глубокой скорбью мы вынуждены объявить, что Джей умер 4 апреля из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19», — сказано в нем.

Джей Бенедикт родился в Калифорнии, однако, когда актер был еще маленьким, его семья переехала в Европу. Несмотря на это, в его речи почти не было акцента, а в кино он в основном играл американцев.