Гороскоп на 7 апреля: Близнецам следует остерегаться обмана, а Стрельцам не стоит обращать внимание на чужие доводы

Овен

Если вы испытываете финансовые затруднения, не бойтесь обратиться за помощью к друзьям. Вас услышат и выручат.

Телец

В этот день вам стоит отнестись со всей внимательностью к поступающей информации, чтобы не пропустить что-то важное.

Близнецы

День предполагает обман или какой-то подвох. Так что проявите скрупулезность и терпеливость, занимаясь работой, советует «Сегодня».

Рак

Вас ждет общение и выяснение отношений. Вы получите опыт, который пригодится для дальнейшей работы.

Лев

Имейте в виду, что к вам прислушиваются и соглашаются с доводами. День полезно использовать для карьерного роста.

Дева

Будьте готовы к неожиданным проверкам и старайтесь избегать заведомо опасных ситуаций на работе и в быту.

Весы

У вас может стопориться любое начинание, так что лучше его отложить на более подходящее время и заняться знакомой работой.

Скорпион

Проанализируйте собственные ошибки, которые не пускают вас, тянут назад и не дают развиваться вашему делу.

Стрелец

Вы излишне внушаемы. Проявите осторожность в общении, особенно если вам пытаются навязать чужое мнение.

Козерог

Если вы хотите, чтобы в самый ответственный момент вас не подвели, постарайтесь и сами сдержать данное обещание.

Водолей

Много энергии уйдет на подготовку процесса, а не на его реализацию. Это выбивает из сил больше, чем сама работа.

Рыбы