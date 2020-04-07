Гороскоп на 7 апреля: Близнецам следует остерегаться обмана, а Стрельцам не стоит обращать внимание на чужие доводы

В эти 14-е Лунные сутки надо раскрыться навстречу мощным созидательным энергиям. Любой физический труд в этот день будет крайне плодотворным и принесет радость. Любить, показывать любовь, говорить о любви, заниматься ею, я рекомендую всем знакам Зодиака. Но ближе к вечеру очарование этого дня станет угасать, и начнутся сложные и провокационные 15-е лунные сутки.
Овен
Если вы испытываете финансовые затруднения, не бойтесь обратиться за помощью к друзьям. Вас услышат и выручат.
Телец
В этот день вам стоит отнестись со всей внимательностью к поступающей информации, чтобы не пропустить что-то важное.
Близнецы
День предполагает обман или какой-то подвох. Так что проявите скрупулезность и терпеливость, занимаясь работой, советует «Сегодня».
Рак
Лев
Имейте в виду, что к вам прислушиваются и соглашаются с доводами. День полезно использовать для карьерного роста.
Дева
Будьте готовы к неожиданным проверкам и старайтесь избегать заведомо опасных ситуаций на работе и в быту.
Весы
У вас может стопориться любое начинание, так что лучше его отложить на более подходящее время и заняться знакомой работой.
Скорпион
Проанализируйте собственные ошибки, которые не пускают вас, тянут назад и не дают развиваться вашему делу.
Вы излишне внушаемы. Проявите осторожность в общении, особенно если вам пытаются навязать чужое мнение.
Козерог
Если вы хотите, чтобы в самый ответственный момент вас не подвели, постарайтесь и сами сдержать данное обещание.
Водолей
Много энергии уйдет на подготовку процесса, а не на его реализацию. Это выбивает из сил больше, чем сама работа.
Рыбы
Если вы найдете нестандартный подход к решению рабочего вопроса, то рутина превратится в увлекательный процесс.