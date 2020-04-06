Умерла девушка Джеймса Бонда

Артистке, сыгравшей девушку Джеймса Бонда Пусси Галор в фильме «Голдфингер» , было 94 года. Как рассказала ее семья, она скончалась от естественных причин в своем доме в графстве Сассекс.

«Помимо того, что Онор была обожаемой матерью и бабушкой, она была и актрисой чрезвычайно плодотворного творческого таланта; с необычайным сочетанием красоты, умственных способностей и физического мастерства, а также со своим уникальным голосом и трудовой этикой она достигла беспрецедентного культового статуса в мире кино и демонстрировала абсолютную приверженность своему ремеслу и профессионализм во всех своих начинаниях», — говорится в заявлении семьи.