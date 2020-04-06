У путешественницы Лизы Линд есть удивительная причина, почему она не прочь посидеть дома

Поскольку пандемия коронавируса лишила людей возможности путешествовать почти за сутки, можно предположить, что Лиза Линд, известная своим образом жизни путешественника, пострадала особенно сильно. Однако звезда Instagram показала, что ситуация — совершенно противоположная.
Лиза Линд сообщила в Instagram, что она находится на самоизоляции в одиночестве уже в течение 23 дней. «Это может звучать странно, но, честно говоря, я ничего не имею против», — сказала путешественница, но призналась, что все скучает по путешествиям. Она также скучает по акро-йоге: это, как следует из названия, комбинация акробатики и йоги, передает Elu24.
Удивительно, но мало что изменилось в ее жизни. «В любом случае, я не имею привычки выходить в свет и быть общительной», — объяснила Линд, что домашний карантин не влияет на ее отношения и общественную жизнь.
Главная забота Лизы Линд заключается в том, что сидя дома, она работает не так усердно, как обычно. Это заставляет ее беспокоиться. «С другой стороны, я очень успешно следую своим тренировкам и придерживаюсь здорового питания. Поэтому, когда я выйду из карантина, я, вероятно, буду в хорошей форме, но отствшей на три года во всем остальном», — пошутила Линд.