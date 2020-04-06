У путешественницы Лизы Линд есть удивительная причина, почему она не прочь посидеть дома

Лиза Линд сообщила в Instagram, что она находится на самоизоляции в одиночестве уже в течение 23 дней. «Это может звучать странно, но, честно говоря, я ничего не имею против», — сказала путешественница, но призналась, что все скучает по путешествиям. Она также скучает по акро-йоге: это, как следует из названия, комбинация акробатики и йоги, передает Elu24.

Удивительно, но мало что изменилось в ее жизни. «В любом случае, я не имею привычки выходить в свет и быть общительной», — объяснила Линд, что домашний карантин не влияет на ее отношения и общественную жизнь.