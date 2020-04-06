Участница из Таллинна обвинила руководство «Дома-2» во вранье и послала его на три буквы

Буквально сегодня стало известно точно о том, что Милена Безбородова покинула «Дом-2». Теперь это официальная информация, однако организаторы проекта преподнесли её не совсем правильно, а точнее, просто соврали о том, что Милена покинула «Дом-2» сама, то есть по собственному желанию. Это, конечно, лучше, чем вообще умолчать о том, куда она делась, ведь бывало так, что участники уходили, а в эфирах про это вообще никто ничего не говорил.

Сегодня утром Безбородова записала небольшое видео в Instagram, где рассказала, что организаторы «Дома-2» соврали всем об истинной причине её ухода. Милена пояснила, что сама никогда не ушла бы с проекта, ведь очень сильно любит Алексея Безуса, который до сих пор находится в составе героев телешоу.

Напоминаем, что Лёша из Сочи за ней не ушёл. Милену просто выгнали за хамское поведение. Оказывается, она послала руководство «Дома-2» на три веселых буквы, что непростительно, даже для такой рейтинговой участницы как Безбородова. В эфире всё обыграли так, что она сама ушла с проекта, однако по факту её просто выставили за ворота и сказали больше не приходить.