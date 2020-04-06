В Южной Корее выявлен 51 повторный случай заражения коронавирусом

Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) заявили в понедельник, что у 51 человек, уже освобожденный из карантина, коронавирус был диагностирован повторно, пишет местное издание The Korea Herald. Тем не менее, вероятность повторного заражения очень низка.

Руководитель KCDC Чон Ын Кён сказала, что вирус, как полагают, снова стал активным, и людей просто выпустили из карантина слишком рано. Команда эпидемиологов была отправлена в Дэгу для расследования случаев.

Другие вирусологи и эпидемиологи также говорят, что положительные тесты на коронавирус, скорее всего, связаны с реактивацией вируса, а не с ошибочным диагнозом.

Офицеры в южнокорейской столице Сеуле. Фотография носит иллюстративный характер. ФОТО: AFP/SCANPIX

По словам исследователей, коронавирус может оставаться в латентной форме в некоторых клетках организма, и после повторной активации вновь атаковать дыхательные пути.

Пациент считается полностью выздоровевшим, если оба теста, сделаных в течение суток, будут отрицательными.