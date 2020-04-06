В Южной Корее выявлен 51 повторный случай заражения коронавирусом

В Дэгу, Южная Корея, и в провинции Северной Кёнсан, выявлено более 50 повторных случаев заражения коронавирусом, пишет Elu24.
Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) заявили в понедельник, что у 51 человек, уже освобожденный из карантина, коронавирус был диагностирован повторно, пишет местное издание The Korea Herald. Тем не менее, вероятность повторного заражения очень низка.
Руководитель KCDC Чон Ын Кён сказала, что вирус, как полагают, снова стал активным, и людей просто выпустили из карантина слишком рано. Команда эпидемиологов была отправлена в Дэгу для расследования случаев.
Другие вирусологи и эпидемиологи также говорят, что положительные тесты на коронавирус, скорее всего, связаны с реактивацией вируса, а не с ошибочным диагнозом.
По словам исследователей, коронавирус может оставаться в латентной форме в некоторых клетках организма, и после повторной активации вновь атаковать дыхательные пути.
Пациент считается полностью выздоровевшим, если оба теста, сделаных в течение суток, будут отрицательными.
Южная Корея справляется со вспышкой коронавируса относительно хорошо, в понедельник в стране было выявлено менее 50 новых случаев. По всей стране заражено чуть более 10 000 человек.