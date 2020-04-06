Зрителей Kanal 2 со вторника ждет важное изменение

По словам члена правления концерна AS Postimees Grupp Неле Лаэв, Kanal 2 был первым телеканалом страны, объявившим о чрезвычайном положении в стране и непременно желает продолжать доносить оперативную информацию в связи с кризисной ситуацией до соотечественников. «У нас на случай чрезвычайного положения разработан специальный план и вся команда Kanal 2 видит, что в свете сложившейся ситуации в стране и в мире быть в свободном вещании крайне важно», - добавила Лаэв.