Зрителей Kanal 2 со вторника ждет важное изменение

В связи с желанием донести до большего количества зрителей Эстонии информацию о чрезвычайном положении в республике, во вторник в полночь Kanal 2 вновь возвращается в свободное вещание.
По словам члена правления концерна AS Postimees Grupp Неле Лаэв, Kanal 2 был первым телеканалом страны, объявившим о чрезвычайном положении в стране и непременно желает продолжать доносить оперативную информацию в связи с кризисной ситуацией до соотечественников. «У нас на случай чрезвычайного положения разработан специальный план и вся команда Kanal 2 видит, что в свете сложившейся ситуации в стране и в мире быть в свободном вещании крайне важно», - добавила Лаэв.
По словам председателя правления AS Postimees Grupp Андруса Раудсалу, Kanal 2 отреагировал на новую для всех ситуацию оперативно и уже в начале прошлой недели обратился с заявлением в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о том, чтобы на время кризисной ситуации в стране вернуться в свободное вещание.