Российские путешественники выругались матом, когда увидели, куда их поселили в Таллинне

В конце января пара побывала в Таллинне, а до этого они посетили Ригу и Вильнюс. И если в других прибалтийских столицах им с жильем повезло, то в Таллинне пару ждало разочарование. Самое дешевое, что они смогли найти - хостел за 22 евро на ночь. Это помещение, в котором пара оказалась, прозвали скворечником, потому что комната очень маленькая, на вид где-то около 7 квадратных метров, естественно, никакого там своего туалета и ванной, всё это за пределами комнаты. На заднем плане слышится негодование Антона. Плюс у этого объекта размещения - расположение в Старом городе, цена и неплохой вид из окна.