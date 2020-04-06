Назван истинный диагноз Льва Лещенко

Результаты анализов народного артиста РСФСР Льва Лещенко на наличие коронавируса оказались отрицательными. Об этом заявил концертный директор певца Олег Дмитриев в беседе с корреспондентом сайта KP.RU.

Отвечая на вопрос о том, почему после гастролей по США и Канаде знаменитый артист не отправился на карантин, его директор пояснил, что это не более чем слухи.

Так, словам Дмитриева, по прибытию в Россию певец тут же изолировался в загородном доме в Подмосковье вместе с супругой Ириной. На протяжение недели артист пытался вызвать врача, опасаясь за собственное здоровье, однако это оказалось тщетно.

«Никто к нему не ехал. Потом, когда совсем стало плохо, заболела грудь, Лева поехал в Коммунарку самостоятельно. Кстати, и на мои вызовы врачи не реагировали, когда я говорил, что прилетел из Нью-Йорка, что был в контакте с Лещенко, пока не вмешалась министр здравоохранения Московской области. Только тогда приехали взять у меня анализы. Они были отрицательными», — пояснил организатор концертов.

Кроме того, он уточнил, что положительным оказался только первый тест Лещенко на наличие коронавируса. Спустя неделю пребывания в больнице, повторные анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.

«Выходит, коронавирус у него не подтвержден. У него пневмония», — констатировал Дмитриев, добавив, что у его супруги тесты показали аналогичные результаты.