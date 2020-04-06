Секс по переписке: коронавирус заставляет людей заниматься интимом в мессенджерах

В условиях самоизоляции нет возможности ходить на свидания и флиртовать вживую. Поэтому сейчас популярность набирает секстинг — откровенная переписка и обмен интимными фотографиями. Нормально ли это и может ли быть опасно для вашей репутации?
Знакомство в Сети или общение со своей второй половинкой иногда может переходить в очень откровенные разговоры и пересылку интимных фотографий. Сексологи отмечают, что в секстинге нет ничего плохого или стыдного, если он происходит по обоюдному согласию, когда двое находятся на расстоянии. Переписка может быть просто флиртом, а может стать имитацией полового акта.
Департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал памятку, как заниматься сексом во время эпидемии коронавируса. Основная рекомендация — перевести интим в онлайн. Секстинг может в этом помочь.
Почему сейчас?
Коронавирус провоцирует тревожные состояния у многих людей. Такое эмоциональное состояние подталкивает людей к размножению — это физиологическая потребность в условиях риска для жизни. Поэтому сексуальное желание нарастает, но заниматься сексом врачи не рекомендуют.
— Чтобы избавиться от напряжения и подогреть отношения со своим партнером, можно устроить флирт и описать вашу близость в переписках, — говорит психолог Юлия Гальцева. — Важно, чтобы вы оба этого хотели и смело писали о своих желаниях и фантазиях.
Издание Psychology Today провело опрос, в ходе которого 58% опрошенных сказали, что обмениваются со своими партнерами сообщениями эротического характера. Мужчины делают это чаще со случайными знакомыми, а женщины — с постоянными избранниками. Так люди поддерживают свое либидо в тонусе и пытаются разнообразить свободное время.
Это аморально?
Если вы считаете, что отправлять своему партнеру откровенное фото или смелое сообщение — признак плохого тона, не делайте этого. Секстинг должен быть добровольным, чтобы вы смогли раскрепоститься и смело поддерживать игру в переписке.
Сексолог Александр Полеев отмечает, что секстинг не должен никого напрягать, поэтому лучше отправлять короткие сообщения, без особых метафор и эпитетов, чтобы партнер четко понимал ваши мысли и желания.
Важно отметить, что интимная переписка с кем-то на стороне, не со своим постоянным партнером, многими людьми приравнивается к измене. Если ваша половинка против того, чтобы вы общались с другими девушками или парнями на откровенные темы, обменивались фотографиями и фантазиями, лучше этого не делать.
Секстинг может быть опасным?
К сожалению, да. Сексуальные переписки с малознакомым человеком могут стать причиной серьезных проблем. Непроверенный или мстительный партнер может слить в открытый доступ ваши личные данные, интимные фотографии и откровенные разговоры. Некоторые не брезгуют и начинают шантажировать своих оппонентов: "Плати мне деньги, или твой шеф увидит тебя без трусов".
Чтобы секстинг не превратился в оружие против вас, не начинайте интимные разговоры со всеми подряд. Юристы советуют обратиться в полицию, если вас начали шантажировать или вашу личную переписку выставили на всеобщее обозрение. Для такого заявления в правоохранительные органы требуется смелость, но если вы готовы отстоять свою честь — действуйте.
Сексологи рекомендуют шифровать откровенные слова и придумывать неологизмы, которые понятны только вам с партнером. Еще один способ "засекретить" ваш флирт — эмодзи и стикеры. Баклажан или банан, персик или клубничка — намеки, понятные всем, но никакого прямого текста.
Разнообразить свой досуг на карантине можно не только просмотром фильмов или чтением книг. Сексуальные переписки разбавят рутину самоизоляции, но важно отметить, что интимные переписки могут спровоцировать желание для самоудовлетворения, поэтому даже дома руки все-таки нужно мыть почаще, чтобы организм был в полном порядке.