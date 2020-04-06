Секс по переписке: коронавирус заставляет людей заниматься интимом в мессенджерах

Знакомство в Сети или общение со своей второй половинкой иногда может переходить в очень откровенные разговоры и пересылку интимных фотографий. Сексологи отмечают, что в секстинге нет ничего плохого или стыдного, если он происходит по обоюдному согласию, когда двое находятся на расстоянии. Переписка может быть просто флиртом, а может стать имитацией полового акта.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал памятку, как заниматься сексом во время эпидемии коронавируса. Основная рекомендация — перевести интим в онлайн. Секстинг может в этом помочь.

Почему сейчас?

Коронавирус провоцирует тревожные состояния у многих людей. Такое эмоциональное состояние подталкивает людей к размножению — это физиологическая потребность в условиях риска для жизни. Поэтому сексуальное желание нарастает, но заниматься сексом врачи не рекомендуют.

— Чтобы избавиться от напряжения и подогреть отношения со своим партнером, можно устроить флирт и описать вашу близость в переписках, — говорит психолог Юлия Гальцева. — Важно, чтобы вы оба этого хотели и смело писали о своих желаниях и фантазиях.

Издание Psychology Today провело опрос, в ходе которого 58% опрошенных сказали, что обмениваются со своими партнерами сообщениями эротического характера. Мужчины делают это чаще со случайными знакомыми, а женщины — с постоянными избранниками. Так люди поддерживают свое либидо в тонусе и пытаются разнообразить свободное время.

Это аморально?

Если вы считаете, что отправлять своему партнеру откровенное фото или смелое сообщение — признак плохого тона, не делайте этого. Секстинг должен быть добровольным, чтобы вы смогли раскрепоститься и смело поддерживать игру в переписке.

Сексолог Александр Полеев отмечает, что секстинг не должен никого напрягать, поэтому лучше отправлять короткие сообщения, без особых метафор и эпитетов, чтобы партнер четко понимал ваши мысли и желания.

Важно отметить, что интимная переписка с кем-то на стороне, не со своим постоянным партнером, многими людьми приравнивается к измене. Если ваша половинка против того, чтобы вы общались с другими девушками или парнями на откровенные темы, обменивались фотографиями и фантазиями, лучше этого не делать.

Секстинг может быть опасным?

К сожалению, да. Сексуальные переписки с малознакомым человеком могут стать причиной серьезных проблем. Непроверенный или мстительный партнер может слить в открытый доступ ваши личные данные, интимные фотографии и откровенные разговоры. Некоторые не брезгуют и начинают шантажировать своих оппонентов: "Плати мне деньги, или твой шеф увидит тебя без трусов".

Чтобы секстинг не превратился в оружие против вас, не начинайте интимные разговоры со всеми подряд. Юристы советуют обратиться в полицию, если вас начали шантажировать или вашу личную переписку выставили на всеобщее обозрение. Для такого заявления в правоохранительные органы требуется смелость, но если вы готовы отстоять свою честь — действуйте.

Сексологи рекомендуют шифровать откровенные слова и придумывать неологизмы, которые понятны только вам с партнером. Еще один способ "засекретить" ваш флирт — эмодзи и стикеры. Баклажан или банан, персик или клубничка — намеки, понятные всем, но никакого прямого текста.