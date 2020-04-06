Техника безопасности для тех, кто живет в квартире с заболевшим коронавирусом

Если у человека диагностирован коронавирус, но болезнь протекает легко, его могут не госпитализировать, оставив лечиться дома. Рассказываем, как максимально снизить риск заражения, если вы оказались изолированы в одном помещении с человеком, у которого нашли коронавирус. Все наши советы основаны на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишет «Домашний Очаг».

Соблюдайте дистанцию

Если есть возможность, изолируйте заболевшего в отдельную комнату, в которую не заходите до тех пор, пока человек не выздоровеет (это должны подтвердить три отрицательных теста на коронавирус). Если же вы живете в небольшом помещении — например, однокомнатной квартире — соблюдайте рекомендованную безопасную дистанцию в два метра, ни при каких обстоятельствах ее не нарушая.

Следите за гигиеной

Как можно чаще мойте руки с мылом (здесь мы рассказывали, как делать это правильно) или протирайте антисептическим средством на спиртовой основе. Старайтесь не касаться руками лица и особенно носа, губ, глаз и ушей.

Проветривайте помещение

Даже если больной отселен в отдельную комнату, все равно стоит как минимум дважды в сутки проветривать помещение. После посещения заболевшим мест общего пользования — ванной, туалета, кухни, стоит сразу же открывать окно. Если же вы проводите время в одном помещении, нужно проветривать его как можно чаще. Если позволяет погода, лучше вообще держать окно постоянно открытым.

Пользуйтесь защитными масками и перчатками

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют постоянно носить защитные маски не только заболевшим, но и тем, кто находится с ними в постоянном контакте и тем более проживает в одном помещении. Не забывайте, что одноразовые маски нужно менять через каждые 2 часа, а многоразовые — через 4−6. Также обязательно носите одноразовые перчатки в любой ситуации, предполагающей контакт с инфицированным, а также его слюной, мокротой и другими выделениями. После контакта перчатки и маску нужно выбрасывать, а после этого — тщательно вымыть руки.

У заболевшего должна быть отдельная посуда

Чашки, тарелки, столовые приборы, постельное белье и полотенца — все это у заболевшего должно быть строго индивидуального. Здоровым людям нельзя контактировать с этими предметами напрямую — только в перчатках и маске.

Очищайте все поверхности

Как минимум один раз в день нужно тщательно очищать и дезинфицировать все поверхности, к которым прикасался заболевший, а также те, на которые могли попасть частицы слюны, мокроты и других выделений.

Соблюдайте правила стирки белья