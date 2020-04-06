Академик РАН: новый коронавирус COVID-19 пришел навсегда

«Надо понимать, что этот вирус пришел в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда. 70% населения Земли переболеет этой инфекцией», — сделал он шокирующее заявление.

По мнению Зверева, заразиться коронавирусом может огромное число людей, и если бы тестирование на наличие возбудителя COVID-19 было массовым, число выявленных зараженных оказалось бы значительно выше озвучиваемых цифр. Но показатель смертности от коронавирусной инфекции стал бы ниже.

«Цифра смертности - никакие не пять процентов, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», — добавил ученый.

Зверев сравнил показатели смертности от коронавирусной инфекции и гриппа в США. Вирусолог считает, что даже при том, что в 2020 году эпидемия гриппа в стране «слабенькая», от болезни умерло больше американцев, чем от нового коронавируса.

В свою очередь профессор Жильбер Массард, медицинский директор АНН Медикал — Университетского госпиталя в Московском медицинском кластере, совместного проекта Группы АНН Инвестментс и Университетского госпиталя Страсбурга, в ответ на вопрос «Ленты.ру», сколько по его мнению будет распространяться коронавирус, ответил, что не может придумать модель на основе статистических данных, сколько еще времени люди будут заболевать и как долго все это продлится. Причем эти модели могут не совпадать с реальностью. «Мы лишь знаем, что в Китае это началось в конце декабря, и уже сейчас они сообщают, что эпидемия кончилась. То есть там это продолжалось почти три месяца. Я не могу себе представить, что у нас это пройдет быстрее», - заявил он.

По словам ученого, «это совсем новый феномен, и никто об этом не думал, отмечая Новый год».

«Единственный опыт, который у нас есть, — это SARS (тяжелый острый респираторный синдром) в 2003 году в Китае и потом MERS (ближневосточный респираторный синдром) в 2012 году на Ближнем Востоке. И по этим примерам мы видим, что какая-то новая эпидемия происходит примерно каждые девять лет. Но вообще это больше вопрос к математикам и вирусологам», - заявил он.

Профессор считает, что интересно другое. «Если взглянуть на геном человека, там есть фрагменты разных вирусов, которые, наоборот, были полезными», - считает исследователь