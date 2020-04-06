Эстонский астролог Ольга Потемкина назвала день, когда закончится весь этот ужас с коронавирусом

Большинство астрологов сходятся во мнении, что пандемия коронавируса началась неспроста. Високосный 2020 год преподносит сюрпризы, большей частью печальные, и появление нового заболевания было лишь вопросом времени. Нельзя сбрасывать со счетов и Черную Луну, прозванную Лилит. Ее влияние в созвездии Овна усилено энергетикой високосного года, что обуславливает проблемы по всем фронтам: экономический кризис, напряженную обстановку во всем мире, межгосударственные конфликты и, как закономерный итог, пандемию нового вирусного заболевания.

Проблемы, связанные с распространением заболевания, связывают астрологи и с годом Крысы. Високосный год Крысы, Черная Луна, множественные и недружественные аспекты планет — все это стало причиной новой и масштабной катастрофы, окончание которой пока не предвидится.

Когда ждать спада пандемии

Влияние небесных тел и энергетика високосного года не сулят человечеству скорого избавления от коронавируса, однако риски можно свести к минимуму, пишет dailyhoro.ru. По словам астрологов, пандемия коронавируса пойдет на спад в конце апреля, и уже в мае ситуация наладится. Тем не менее распространение заболевания продолжится в осенний период, когда границы вновь будут открыты. Однако есть и мнение, что к осени многие переболеют вирусным заболеванием в легкой форме и обзаведутся иммунитетом, а ученые и врачи смогут противостоять новой волне болезней.

Карантин завершится в мае

Эстонский астролог Ольга Потемкина на своей страничке в Facebook дала подробный астрологический анализ ситауции с коронавирусом, описав причины его возникновения и распространения. В частности, Потемкина назвала точную, с точки зрения звезд, дату окончания карантна и возвращения к привычной жизни. «11-го апреля Меркурий пересечет границу Овна и характер его влияния резко изменится. Между людьми и странами усилится и обострится способ общения. Не исключены угрозы и давление. Внутри государств, скорее всего, будет ужесточение мер соблюдения карантина. Возможно, полицейским и тем, кто следит за порядком, дадут больше полномочий.

Вирус все еще переигрывает человека. Но в это время есть возможность найти новые пути, подходы, инструменты для его подавления. Влияние энергии Овна и Марса должны поднимать воздух-ветер Меркурия выше от Земли, что дает надежду на ослабление эпидемии.

Движение Меркурия по Овну закончится 26 апреля, и 27 числа он зайдет в знак Тельца. В этом знаке Меркурий спокойный, рационально мыслящий. Поэтому можно ожидать снижение напряженности.

Есть надежда, что активный рост растений, появление листвы на деревьях, усиление активности Солнца, изменение состава воздуха, значительно улучшат эпидемиологическую ситуацию. Нагретая Солнцем Земля создаст слой воздуха у поверхности, богатый влагой, целебными испарениями от растений, а Меркурий освободится от плена злых планет.

12-го мая Меркурий перейдет в Близнецы - в свою обитель. Это делает воздух чистым, приятным, коммуникацию свободной, ничем не ограниченной.

Есть надежда, что к 15 мая завершится карантин. 22-26 мая может прийти информация о новой вспышке COVID19, но скорее всего это будет ложная тревога», - пишет Потемкина.

Астролог предостерегает, что с 19 июня по 13 июля возможно повторение ситуации, когда даже другие болезни будут принимать за коронавирус. Потемкина говорит, что «5 августа Меркурий перейдет в знак Льва. Встретится с Солнцем 17 числа. В этот день будет такое взаимодействие Меркурия с другими планетами, которое можно прочитать, как «победа», «триумф», «праздник».