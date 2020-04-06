Пн, 6.04.2020
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Математика коронавируса: сколько человек заражает один больной

Коронавирус. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Один пациент может заразить более 400 человек.

Один инфицированный коронавирусом человек может заразить еще двух-трех других. Именно такие средние показатели озвучили китайские медики в фильме «Опасный вирус», который в воскресенье показал телеканал «Россия 1», передает radiokp.ru.

Но два или три инфицированных — это не предел. Согласно этому же исследованию, через месяц один пациент становится причиной заражения более 400 человек. Именно такой сценарий распространения заболевания в последний месяц наблюдался в тех странах, где не соблюдались меры предосторожности и инфицированные не изолировались, а продолжали находиться в социуме.
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