Математика коронавируса: сколько человек заражает один больной

Но два или три инфицированных — это не предел. Согласно этому же исследованию, через месяц один пациент становится причиной заражения более 400 человек. Именно такой сценарий распространения заболевания в последний месяц наблюдался в тех странах, где не соблюдались меры предосторожности и инфицированные не изолировались, а продолжали находиться в социуме.