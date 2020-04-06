«Непередаваемое мерзкое ощущение»: заразившийся коронавирусом в Нью-Йорке россиянин описал жуткие симптомы

По словам мужчины, еще в феврале на вирус мало кто обращал внимание, так как в Нью-Йорке были еще единичные случаи заражения. Однако к началу марта стало уже тревожнее и представители среднего и высшего класса уехали на свои дачи, пишет Topnews.

По рассказу пользователя, латиноамериканцы и эмигранты из постсоветского пространства долгое время были уверены, панические слухи о заражениях сильно преувеличены. Нью-Йорк жил обычной жизнью до 10-12 марта, но уже к середине месяца даже в час пик в метро появились свободные сидячие места. Чуть позже симптомы на себе прочувствовал и сам автор публикации.

«Примерно с этого момента (с 17 марта) я перестал работать, дабы не разносить заразу, я молодой и живучий, а вот коллеги не все такие, жена еще 2 дня поработала и тоже изолировалась. Где-то с 23 числа закашляла жена, через пару дней и я заболел. Болеем пока что легко, ощущения весьма специфические — с flu (ОРВИ) не перепутает тот, кто хотя бы раз в год гриппует, при том что оба привиты от гриппа. Слабость — наиболее общий симптом. Порою волнами так, что кажется прям упадешь, где стоишь. Плюс непередаваемое мерзкое ощущение, противное и непонятное. Я даже не кашляю, температура 37», — написал он.

По его словам, цифры зараженных далеки от реальности, так как тест делают не всем, и получить возможность сдать анализы на коронавирус крайне непросто, а в больницы берут только тех, у кого уже наблюдаются тяжелые симптомы. «Госпитали забиты, люди лежат так, что врачам пройти сложно между кроватями. Открывают новые помещения на тысячи койкомест, инженерные войска, отправили плавучий госпиталь и так далее», — объяснил мужчина.