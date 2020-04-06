Гороскоп на 6 апреля: Тельцы готовы к экспериментам, а Скорпионов погубит жадность

Овен

Без приглашения или особой надобности лучше не встревайте в чужую жизнь и проблемы. Вместо этого разберитесь со своими.

Телец

Вас ждет день новизны и экспериментов. Если вы не будете бояться, то останетесь довольны и результатами, и собой.

Близнецы

Уступая в малом, вы приобретете гораздо большее. А худой мир в любом случае намного лучше, чем добрая ссора.

Рак

Поработайте над своим имиджем. Перемены во внешности часто способны, как магнитом, подтянуть самоуверенность, пишет «Сегодня».

Лев

Вас догонят серьезные вопросы и задачи, откладывать которые дальше некуда. Лучше встретить их во всеоружии.

Дева

В этот день вам захочется обратиться в прошлое. Фотографии и воспоминания принесут приятные ощущения.

Весы

Помните, что ничего не дается просто так. Вам придется всерьез отстаивать свои интересы и даже привлекать единомышленников.

Скорпион

Старайтесь не поддаваться на рискованные и авантюрные предложения, какими бы выгодными и они вам ни показались.

Стрелец

Вам под силу раскрасить однообразность и монотонность этого дня элементами творчества и даже игры. Было бы желание.

Козерог

Присмотритесь к своим конкурентам: их действия могут натолкнуть вас на умные мысли и свежие идеи в бизнесе.

Водолей

Пусть вас не пугает скучная работа, которую вам предстоит выполнить в этот день – вы справитесь с ней без проблем.

Рыбы