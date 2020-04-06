Гороскоп на 6 апреля: Тельцы готовы к экспериментам, а Скорпионов погубит жадность

Этот понедельник идеально подходит для начинаний, имеющих под собой исключительно благую основу. В разгаре дни, когда утром на нас действуют энергии одних лунных суток. В этот день нас активируют кармические 13-е лунные сутки, а после позднего обеда начинается мощный и активный 14-й лунный день. Заниматься деятельностью, которая может принести кому-нибудь вред, сегодня запрещено, поскольку это может вызвать быструю негативную отдачу.
Овен
Без приглашения или особой надобности лучше не встревайте в чужую жизнь и проблемы. Вместо этого разберитесь со своими.
Телец
Вас ждет день новизны и экспериментов. Если вы не будете бояться, то останетесь довольны и результатами, и собой.
Близнецы
Уступая в малом, вы приобретете гораздо большее. А худой мир в любом случае намного лучше, чем добрая ссора.
Рак
Лев
Вас догонят серьезные вопросы и задачи, откладывать которые дальше некуда. Лучше встретить их во всеоружии.
Дева
В этот день вам захочется обратиться в прошлое. Фотографии и воспоминания принесут приятные ощущения.
Весы
Помните, что ничего не дается просто так. Вам придется всерьез отстаивать свои интересы и даже привлекать единомышленников.
Скорпион
Старайтесь не поддаваться на рискованные и авантюрные предложения, какими бы выгодными и они вам ни показались.
Вам под силу раскрасить однообразность и монотонность этого дня элементами творчества и даже игры. Было бы желание.
Козерог
Присмотритесь к своим конкурентам: их действия могут натолкнуть вас на умные мысли и свежие идеи в бизнесе.
Водолей
Пусть вас не пугает скучная работа, которую вам предстоит выполнить в этот день – вы справитесь с ней без проблем.
Рыбы
Не стоит проявлять самодеятельность, действуйте четко по инструкции и тогда вы заслужите похвалу и одобрение.