Пн, 6.04.2020
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Гороскоп на 6 апреля: Тельцы готовы к экспериментам, а Скорпионов погубит жадность

Весна. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Этот понедельник идеально подходит для начинаний, имеющих под собой исключительно благую основу. В разгаре дни, когда утром на нас действуют энергии одних лунных суток. В этот день нас активируют кармические 13-е лунные сутки, а после позднего обеда начинается мощный и активный 14-й лунный день. Заниматься деятельностью, которая может принести кому-нибудь вред, сегодня запрещено, поскольку это может вызвать быструю негативную отдачу.

Овен

Без приглашения или особой надобности лучше не встревайте в чужую жизнь и проблемы. Вместо этого разберитесь со своими.

Телец

Вас ждет день новизны и экспериментов. Если вы не будете бояться, то останетесь довольны и результатами, и собой.

Близнецы

Уступая в малом, вы приобретете гораздо большее. А худой мир в любом случае намного лучше, чем добрая ссора.

Рак

Поработайте над своим имиджем. Перемены во внешности часто способны, как магнитом, подтянуть самоуверенность, пишет «Сегодня».

Лев

Вас догонят серьезные вопросы и задачи, откладывать которые дальше некуда. Лучше встретить их во всеоружии.

Дева

В этот день вам захочется обратиться в прошлое. Фотографии и воспоминания принесут приятные ощущения.

Весы

Помните, что ничего не дается просто так. Вам придется всерьез отстаивать свои интересы и даже привлекать единомышленников.

Скорпион

Старайтесь не поддаваться на рискованные и авантюрные предложения, какими бы выгодными и они вам ни показались.

Стрелец

Вам под силу раскрасить однообразность и монотонность этого дня элементами творчества и даже игры. Было бы желание.

Козерог

Присмотритесь к своим конкурентам: их действия могут натолкнуть вас на умные мысли и свежие идеи в бизнесе.

Водолей

Пусть вас не пугает скучная работа, которую вам предстоит выполнить в этот день – вы справитесь с ней без проблем.

Рыбы

Не стоит проявлять самодеятельность, действуйте четко по инструкции и тогда вы заслужите похвалу и одобрение.

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