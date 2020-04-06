Суперлуние в апреле: что нужно сделать знакам Зодиака до 8 апреля 2020 года

Мир стоит на краю пропасти, о чем многократно предупреждали знаменитые астрологи и лучшие ясновидящее. Суперлуние 8 апреля лишь усилит негативные тенденции и без того тревожного периода, поселив хаос во все, что волнует нас на сегодняшний день. Астрологи советуют быть бдительными и постараться «подстелить соломку» в тех сферах, которые беспокоят больше всего.

Овен

Астрологическая подсказка для Овнов — не принимать иррациональных решений с 4 по 9 апреля в те моменты, когда им слишком плохо или слишком хорошо. Шквал эмоций и происходящая вокруг суета усложнят возможность произвести холодный и беспристрастный анализ. Лучший из возможных советов — это на время остановиться, психологически разгрузиться и качественно отдохнуть.

Телец

Суперлуние внесет в жизнь Тельцов перемены и новизну — это будет день повышенной нервозности. В центре внимания окажутся домашние события, дети, новые обязанности. Несмотря на ответственность, стоит обуздать перфекционизм и перестать требовать от себя невозможного, это может привести к сильному переутомлению. С 4 по 8 апреля важно скорректировать график, соблюдать комфортный режим и не отказывать себе в естественных радостях.

Близнецы

Близнецам следует научиться доверять сердцу, пока не наступило суперлуние. 8 апреля судьба поставит их перед сложным выбором, и если разум продолжит бороться с душой, есть риск принять неверное решение. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют взять на вооружение упражнения, помогающие развить интуицию, — она подскажет, в каком направлении следует двигаться, чтобы вернуть контроль над жизнью.

Рак

До 8 апреля Ракам нужно научиться быть эгоистами. Гороскоп говорит, что пришло время сменить роль жертвы на роль победителя, перестать отдавать все свои силы, нервы и время окружающим и начать делать что-то для себя и своего благополучия. Впереди 4 дня, которые астрологи рекомендуют посвятить заботе о себе: сейчас очень важно полюбить собственную личность, проникнуться личными потребностями и найти самостоятельное решение своих проблем.

Лев

суперлуние добавит Львам волнений, лишит комфорта: условия жизни, работы, домашних дел станут жестче. В чем-то придется уступить, что-то — начать заново, от чего-то и вовсе нужно будет отказаться. Реальность такова, что сейчас есть шанс исправить предсказанную судьбу, но для этого придется научиться видеть подсказки и знаки свыше. Вместо того, чтобы ужасаться тому, что происходит вокруг, Львам стоит посеять семена радости в своей жизни.

Дева

До наступления суперлуния Девам стоит уладить все свои текущие материальные, личные и хозяйственные дела — они похищают всю радость. По словам астрологов пришло время расстаться со всем, что оказывает плохое влияние, приносит усталость, грусть и разочарование. Правда, любая инициатива сопряжена с риском и несколько преждевременна, но плоды могут дать разведка и анализ ситуации.

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