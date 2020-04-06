Ученые рассчитали необходимый срок карантина, чтобы закончилась пандемия COVID-19

О результатах научной работы сообщается в журнале Social Science Research Network (SSRN).

Проанализировав данные, собранные в 36 странах и 50 штатов США, исследователи пришли к выводу, что замедление роста новых случаев инфицирования может быть достигнуто только с помощью более жестких мер. Срок необходимого карантина для жителей разных стран они определили в шесть недель. При этом необходимо учитывать географическое, культурное положение каждой страны и наличие в ней развитой медицины.

«В отсутствие вакцины, лечения или массового тестирования карантин должен длиться месяцами», - говорят эксперты.

Ученые настаивают на строгом ограничении передвижения жителей, как, например, в Италии, и массовых тестированиях на коронавирус, как это делает Южная Корея. Китай избавился от вируса, сочетая обе эти стратегии.

По данным специалистов, странам, принимающим агрессивные меры, требуется в среднем три недели, чтобы увидеть смягчение вспышки, четыре недели - для борьбы с ней и, по меньшей мере, 45 дней - для сдерживания распространения болезни.