Американский врач дал совет, как на 99,9 процентов защититься от коронавируса

Сам доктор уверен, что не заразится, так как четко понимает механику проникновения вируса в организм человека, пишет Topnews.
Доктор Дэйв Прайса из центральной клиники Нью-Йорка, больше месяца работающий с зараженными новым вирусом, рассказал, как можно избежать заражения. По его мнению, мы можем защитить себя от COVID-19 практически на 100%. «Практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с зараженной поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту», — пояснил врач.
Таким образом, достаточно соблюдать правила гигиены – и шансы не попасть в число зараженных стремительно повышаются. Кроме того, необходимо постоянно использовать санитайзер и носить маску. По словам медика, даже если она и не защитит от вируса, но сформирует привычку не трогать лицо. «Идея не в том, что она защитит вас от заражения (так как в большинстве случаев невозможно заразиться через воздух), а именно в том, чтобы научиться не трогать лицо. Причем, это может быть любая маска (можно просто повязать платок на лицо) – это будет работать в качестве тренажера. Когда у вас на лице маска, вы просто перестаете трогать лицо», — пояснил медик.
Сам врач уверен, что, зная, как вирус попадает в организм, он не заразится. «Я, находясь в госпитале с большим количеством больных COVID-19 каждый день, уверен, что не заболею, потому что я знаю эту цепочку последовательностей и поэтому знаю, как вести себя», — поделился он.