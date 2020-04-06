Американский врач дал совет, как на 99,9 процентов защититься от коронавируса

Таким образом, достаточно соблюдать правила гигиены – и шансы не попасть в число зараженных стремительно повышаются. Кроме того, необходимо постоянно использовать санитайзер и носить маску. По словам медика, даже если она и не защитит от вируса, но сформирует привычку не трогать лицо. «Идея не в том, что она защитит вас от заражения (так как в большинстве случаев невозможно заразиться через воздух), а именно в том, чтобы научиться не трогать лицо. Причем, это может быть любая маска (можно просто повязать платок на лицо) – это будет работать в качестве тренажера. Когда у вас на лице маска, вы просто перестаете трогать лицо», — пояснил медик.

Сам врач уверен, что, зная, как вирус попадает в организм, он не заразится. «Я, находясь в госпитале с большим количеством больных COVID-19 каждый день, уверен, что не заболею, потому что я знаю эту цепочку последовательностей и поэтому знаю, как вести себя», — поделился он.