Блондинке Агнете Фельтског из группы ABBA исполнилось 70 лет

Участница одной из самых успешных групп в истории музыки ABBA Агнета Фельтског родилась 5 апреля 1950 года в шведском городе Йёнчёпинг, пишет Gazeta.ru.
Она записывала песни с ранних лет, училась игре на фортепиано, пела в хоре и организовала школьную группу. В подростковом возрасте она работала телефонисткой и параллельно участвовала в местном танцевальном бэнде. Когда пришлось выбирать между работой и творчеством, она оставила станцию и отправилась на гастроли. После расставания с парнем Фельтског написала песню «Я так влюблена», которая принесла группе известность. Ее заметил продюсер Карл Герхард Люндквист и предложил контракт на лейбле Cupol Records. Также певица пыталась попробовать себя на немецком рынке, но не смогла добиться там успеха.
В 1968 году Фельтског познакомилась со своим будущем мужем Бьорном Ульвеусом, а также с Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссоном. Эта встреча положила начало образованию квартета ABBA. В 1970 году группа впервые выступила на публике, а через три года у Фельтског и Ульвеуса родилась дочь. В 1977-м у артистов родился сын, а на следующий год они расстались.
Будучи участницей ABBA, Фельтског записала сольный альбом «Elva kvinnor i ett hus», ставший популярным в Швеции. Единственной песней, которую она написала для группы, является композиция «Disillusion». Также в составе ABBA певица солировала в композициях «Hasta Mañana», «Dance (While the Music Still Goes On)», «When I Kissed the Teacher», «SOS», «I've Been Waiting for You», «My Love, My Life», «Soldiers», «Slipping Through My Fingers», «The Day Before You Came» и других.
С 1982 года группа почти не выступала, и Фельтског совместно с бэк-вокалистом ABBA Томасом Ледином записала хит «Never Again», снялась в фильме «Raskenstam» и выпустила альбомы «Wrap Your Arms Around Me», «Eyes of a Woman» и «Kom följ med i vår karusell». После большой творческой паузы, продлившейся с 1988 по 2004 год она выпустила сингл «If I Thought You'd Ever Change Your Mind», а в 2016 увидел свет ее пятый альбом под названием «A». В 2018 году артистка воссоединилась с ABBA для записи новых песен.