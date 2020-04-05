Блондинке Агнете Фельтског из группы ABBA исполнилось 70 лет

Она записывала песни с ранних лет, училась игре на фортепиано, пела в хоре и организовала школьную группу. В подростковом возрасте она работала телефонисткой и параллельно участвовала в местном танцевальном бэнде. Когда пришлось выбирать между работой и творчеством, она оставила станцию и отправилась на гастроли. После расставания с парнем Фельтског написала песню «Я так влюблена», которая принесла группе известность. Ее заметил продюсер Карл Герхард Люндквист и предложил контракт на лейбле Cupol Records. Также певица пыталась попробовать себя на немецком рынке, но не смогла добиться там успеха.

В 1968 году Фельтског познакомилась со своим будущем мужем Бьорном Ульвеусом, а также с Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссоном. Эта встреча положила начало образованию квартета ABBA. В 1970 году группа впервые выступила на публике, а через три года у Фельтског и Ульвеуса родилась дочь. В 1977-м у артистов родился сын, а на следующий год они расстались.

Будучи участницей ABBA, Фельтског записала сольный альбом «Elva kvinnor i ett hus», ставший популярным в Швеции. Единственной песней, которую она написала для группы, является композиция «Disillusion». Также в составе ABBA певица солировала в композициях «Hasta Mañana», «Dance (While the Music Still Goes On)», «When I Kissed the Teacher», «SOS», «I've Been Waiting for You», «My Love, My Life», «Soldiers», «Slipping Through My Fingers», «The Day Before You Came» и других.