Блондинке Агнете Фельтског из группы ABBA исполнилось 70 лет

Будучи участницей ABBA, Фельтског записала сольный альбом «Elva kvinnor i ett hus», ставший популярным в Швеции. Единственной песней, которую она написала для группы, является композиция «Disillusion». Также в составе ABBA певица солировала в композициях «Hasta Mañana», «Dance (While the Music Still Goes On)», «When I Kissed the Teacher», «SOS», «I've Been Waiting for You», «My Love, My Life», «Soldiers», «Slipping Through My Fingers», «The Day Before You Came» и других.