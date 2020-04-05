Кэти Перри и Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум решили раскрыть пол будущего ребенка. Исполнительница опубликовала в Instagram забавную фотографию, на которой ее избранник позирует, будучи перемазанным розовыми сливками.

«Это девочка!» — подписала пост знаменитость.

Звездная пара встречается с 2016 года. В то время Кэти Перри находилась в глубочайшей и затяжной депрессии. Однако печаль поп-дивы прошла после того, как она познакомилась с Орландо Блумом на «Золотом глобусе». Знаменитости сразу нашли общий язык и вскоре стали часто появляться вместе на светских раутах.

Кэти Перри обручилась с Орландо Блумом в День святого Валентина в прошлом году. Голливудский актер преподнес любимой женщине кольцо с большим розовым бриллиантом.