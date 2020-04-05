Натали: Ее «Ветер с моря дул» стал культовым, а спустя 16 лет она вернулась с песней для мужчин

В 1997 году только глухой не слышал хит «Ветер с моря дул».

Тогда он доносился из любого утюга, а после сногсшибательного успеха альбом «Ветер с моря дул» был издан рекордным тиражом.

Но это был не самый первый альбом певицы. Первый вышел в 1993 году и назывался «Русалочка», а в 1996 году свет увидел диск «Снежная роза».

После триумфа с композицией «Ветер с моря дул» Натали пропала с голубых экранов, хотя в 2000 году была попытка вернуться с хитом «Морская черепашка», но эта песня не имела такого успеха как хит 1997-го года.

В 2013 году произошло невероятное возвращение Натали на эстраду с супер-популярной песней «О Боже, какой мужчина!» и одноименным клипом.

Композиция свыше 8 недель занимала первые строчки хит-парада «Русского радио».

Всего за два месяца ролик набрал свыше 2,5 миллионов просмотров, а к концу года это число достигло 12 миллионов.

Натали получила российские музыкальные премии в номинациях «Иногда они возвращаются» и «Возвращение года».

Согласно рассказам самого Николая Баскова, когда он услышал песню «О Боже, какой мужчина», он решил, что следующую песню для него должна написать именно Натали.

Так и родился хит про развод – «Николай», который артисты исполнили дуэтом.

Следующей музыкальной сенсацией стал дуэт Натали с артистом Doni из лейбла Black Star – «Ты такой».

Как сказали сами звезды, они хотели поддержать бренд и объединили вместе две песни: композицию Натали о мужчине и трек Doni про бороду.

Глядя на эту очаровательную, легкую и улыбчивую исполнительницу невозможно представить, что ей столько лет, что она любящая мать и жена.