Потеряла обоняние: дочь Охлобыстина подтвердила, что у нее COVID-19

Девушка поблагодарила всех за переживания и призвала оставаться дома, не нарушая карантин.

«Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!» – написал он, сопроводив пост фотографией с медицинскими работниками, одетыми в защитные костюмы.