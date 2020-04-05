Потеряла обоняние: дочь Охлобыстина подтвердила, что у нее COVID-19

«Да! Это правда у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были – насморк и потеря обоняния, температура 36,8», – написала Анфиса в социальной сети Instagram. Об этом пишет TVNET.
Девушка поблагодарила всех за переживания и призвала оставаться дома, не нарушая карантин.
Знаменитый отец девушки, сценарист и актер Иван Охлобыстин прокомментировал ситуацию лаконично:
«Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!» – написал он, сопроводив пост фотографией с медицинскими работниками, одетыми в защитные костюмы.