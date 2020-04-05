Наталья Подольская рассказала, почему Пугачева ее невзлюбила

Алле Пугачевой не хватало блеска в моих глазах. Я очень много уделяла внимания технике, мне было важно петь круто и профессионально. Алле Борисовне от меня не хватало душевного выражения. Я была юная и неопытная и эту сторону не могла показать. И вообще это субъективно — кто-то видит блеск в моих глазах, а кто-то нет,