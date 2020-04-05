Беременная невеста премьер-министра Великобритании заразилась коронавирусом

«У Кэрри Саймондс тоже коронавирус!», — пишет влиятельное британское издание Daily Mail. Вслед за своим женихом премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном с CoViD-19 слегла его беременная возлюбленная. До главы британского правительства вирус подхватил наследник престола — принц Чарльз.

31-летняя Кэрри Саймондс о болезни рассказала сама. Симптомы у нее появились примерно тогда же, когда стало известно, что заражен Борис Джонсон. Девушка призналась, что всю неделю пролежала в постели и только сейчас идет на поправку.