Анна Седокова и другие звезды остались без работы и средств

Анна Седокова

Артистка призналась своим подписчикам в Instagram, что терпит убытки.

«Я не понимаю, как дальше. Я ответственна за людей. Я хочу написать вам о том, какие миленькие фильмы смотрю и как классненько все у меня... Но у меня 20 сотрудников и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта и я ещё должна вернуть предоплаты...», – написала она.

Экс-вокалистка группы «ВИА Гра» отметила, что из-за происходящего потеряет свою любимую команду, которой просто нечем платить.

«Я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты. Работа была моим смыслом и тем, что спасало меня всю жизнь», – объяснила Анна.



Седокова подчеркнула, что бывала в разных ситуациях, но у нее всегда была работа.



«Я люблю свою работу. Люблю своих сотрудников и моих коллег... Люблю и верю, что когда все это закончится, мы все станем сильнее!» – подытожила она.

Анастасия Макеева

Российская актриса, певица, фотомодель и телеведущая Анастасия Макеева призналась, что лишилась всего и сейчас живет у друзей.

«Мы сейчас все в одном положении. Я потеряла все без исключения источники дохода раньше, чем в стране объявили самоизоляцию...До осени мне ничего не светит. И надежда на друзей, что поддержат. И если я не сижу и не скулю, как вы, это не значит, что у меня нет проблем... Всю жизнь я работала и более многих из вас, но никогда не обвиняла никого в своем положении», – указала она.

Алексей Кортнев

По словам певца, он живет с семьей на накопления.

«Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет. Значит, проедим что накопили. А потом еще заработаем», – цитирует артиста Starhit.ru.

Лидер группы "Несчастный случай" старается не падать духом.

«Наша семья в социальных сетях запустит челлендж "Отжимаемся на один раз больше". Вот наступит 3 апреля — отожмемся 3 раза. Наступит 30 апреля — 30 раз. Еще мы с участниками группы записываем песни на смартфоны. Каждый из своего дома. Потом все собирают воедино и выпускают на нашем канале в YouTube. Главное, чтобы денег хватило», – пояснил Алексей.