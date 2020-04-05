Мадонна пожертвовала миллион долларов на создание вакцины от COVID-19

Певица Мадонна объявила о том, что она пожертвовала 1 миллион долларов в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Эти средства пойдут на разработку вакцины от коронавируса.
Инициатива Билла Гейтса по сбору средств на борьбу с COVID-19 носит название «The Gates Philanthropy Partners». Все желающие могут пожертвовать на разработку новых тестов и средств диагностики, на изучение способов лечения, защиту наиболее уязвимых категорий населения и на создание вакцины, сообщает Joinfo.com со ссылкой на Metro.
Билл Гейтс будет финансировать 7 исследовательских лабораторий
В заявлении, опубликованном на веб-сайте Мадонны, говорится, что звезда невероятно впечатлена усилиями Билла Гейтса по борьбе с COVID-19. 61-летняя певица выразила желание внести свой вклад в поиск и разработку вакцины от коронавируса.
В четверг, 2 апреля, Билл Гейтс объявил о своих планах по финансированию семи исследовательских лабораторий. Миллиардер твердо намерен найти лекарство от нового коронавируса уже в ближайшее время. Что касается вакцины от COVID-19, то её создание, по мнению Гейтса, может занять до 18 месяцев.
Больше всего заразившихся в США, на втором месте — Испания
Коронавирусом во всем мире заразились уже более 1,2 миллиона человек, а умерли от него — почти 65 000 человек. Бесспорным лидером по количеству инфицированных по-прежнему остается США — в стране зарегистрировали почти 312 случаев заражения и более 8000 погибших.
На втором месте — Испания, ситуация в которой сейчас немного хуже, чем в Италии. Коронавирусом заразились более 126 000 человек, а умерли — почти 12 000. И тройку печальных лидеров замыкает Италия: количество инфицированных в стране — почти 125 000, а погибших — более 15 000.