Мадонна пожертвовала миллион долларов на создание вакцины от COVID-19

Инициатива Билла Гейтса по сбору средств на борьбу с COVID-19 носит название «The Gates Philanthropy Partners». Все желающие могут пожертвовать на разработку новых тестов и средств диагностики, на изучение способов лечения, защиту наиболее уязвимых категорий населения и на создание вакцины, сообщает Joinfo.com со ссылкой на Metro.

Билл Гейтс будет финансировать 7 исследовательских лабораторий

В заявлении, опубликованном на веб-сайте Мадонны, говорится, что звезда невероятно впечатлена усилиями Билла Гейтса по борьбе с COVID-19. 61-летняя певица выразила желание внести свой вклад в поиск и разработку вакцины от коронавируса.

В четверг, 2 апреля, Билл Гейтс объявил о своих планах по финансированию семи исследовательских лабораторий. Миллиардер твердо намерен найти лекарство от нового коронавируса уже в ближайшее время. Что касается вакцины от COVID-19, то её создание, по мнению Гейтса, может занять до 18 месяцев.

Больше всего заразившихся в США, на втором месте — Испания

Коронавирусом во всем мире заразились уже более 1,2 миллиона человек, а умерли от него — почти 65 000 человек. Бесспорным лидером по количеству инфицированных по-прежнему остается США — в стране зарегистрировали почти 312 случаев заражения и более 8000 погибших.